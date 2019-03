Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Reifen beschädigt

Northeim (ots)

Northeim, Steinstraße, Freitag, 22.03.19, 22.50 Uhr bis Samstag, 23.03.19, 09.20 Uhr

Northeim (schw) - In der Nacht zu Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter den Pkw eines 39-jährigen Nortehimers. Der Eigentümer des Pkw stellte sein Fahrzeug am Freitag, 22.03.19 gegen 22.50 Uhr in der Steinstraße, in einem Nortehimer Ortsteil ab. Als er am Samstag, gegen 09.20 Uhr seinen Pkw wieder in Betrieb nahm, stellte er nach wenigen Metern fest, dass zwei der vier Reifen nur noch wenig Luft beinhalteten. Bei einer genaueren Nachschau konnte der Geschädigte in den Reifen Einstichstellen von einem unbekannten Gegenstand vorfinden. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Northeim in Verbindung zu setzen.

