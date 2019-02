Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Dammühlstraße, 12.2.19, 14.00-22.00 Uhr Verkehrsunfallflucht auf einem Supermarktparkplatz

Landau (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Landau, Dammühlstaße wurde am 12.2.19 in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 22.00 Uhr ein roter Skoda vorne links beschädigt. Das Fahrzeug war geparkt abgestellt. Den Beschädigungen zufolge müssten diese von einem anderen Kraftfahrzeug verursacht worden sein. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/28170 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

