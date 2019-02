Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern: Diebstahl aus Edith-Stein-Klinik

Bad Bergzabern (ots)

Im Zeitraum von 08.02.-11.02.19 wurden aus einem zur Verfügung gestellten Raum in der Edith-Stein-Rehaklinik ein Rotationsschleifgerät der Marke Festool sowie zwei Baustellenradio der Marke Makita und Bosch gestohlen. Die Geräte gehörten zur Ausstattung einer Malerfirma, die dort Renovierungsarbeiten durchführt. Anscheinend wurde im gleichen Zeitraum auch versucht, in Büroräume der Klinik einzubrechen, was jedoch im Versuchsstadium scheiterte. Hinweise auf mögliche Täter oder den Verbleib der beschriebenen Gegenstände bitte an die PI Bad Bergzabern, Tel. 06343-9334-0.

