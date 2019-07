Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Altkleider aus Container entwendet

Am 21. Juli 2019 entwendeten zwei Cloppenburger, 34 und 40 Jahre alt, aus einem Altkleidercontainer an der Memelstraße Kleidung. Hierbei werden die beiden alkoholisierten Tatverdächtigen auf frischer Tat angetroffen. Sie wurden zwecks weiterer Maßnahmen zunächst zur Polizeidienststelle verbracht, jedoch wenig später entlassen. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Cloppenburg - Pedelecfahrer leicht verletzt

Am 21. Juli 2019 befuhr ein 22-jähriger Cloppenburger gegen 09.50 Uhr mit seinem Opel Vectra die Emsteker Straße in Richtung stadtauswärts. Beim Linksabbiegen in den Birkenweg kam es zum Zusammenstoß mit einem 59-jährigen Pedelecfahrer aus Emstek, der ihm auf dem parallelen Radweg mit einem Pedelec entgegenkam. Der 59-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Essen - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 21. Juli 2019 kam es in der Zeit von 15.30 Uhr bis 19.00 Uhr auf der Straße "Hoher Weg" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses geparkten Audi A3. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434/3955) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 21. Juli 2019 befuhr eine 45-jährige Cloppenburgerin gegen 23.35 Uhr mit ihrem Pedelec den Radweg der Vahrener Straße in Richtung Cloppenburg. In Höhe der Weserstraße kam der 45-Jährigen ein unbekannter Fahrradfahrer entgegen. Dieser streifte sie an der linken Schulter, wodurch die Cloppenburgerin zu Fall kam. Dabei wurde sie leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

