POL-DN: Fahrradfahrer stürzen ohne Fremdeinwirkung

Am Samstag, 01.06.2019, kam es zu zwei Alleinunfällen. Ein 73-Jähriger musste im Krankenhaus behandelt werden und eine 21-Jährige war leicht verletzt.

In Jülich in der Artilleriestraße stürzte gegen 11:00 Uhr ein 73-jähriger Mann aus Jülich, als er mit seinem Fahrrad vom Gehweg auf die Straße fahren wollte. Er war aus Richtung Franziskusstraße auf der Nordstraße unterwegs und wollte an der Einmündung rechts abbiegen. Als er über eine Bordsteinabsenkung auf die Fahrbahn der Artilleriestraße wechseln wollte, stürzte er ohne Fremdeinwirkung und fiel auf die rechte Seite. Der 73-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er zur stationären Behandlung verblieb.

In Heimbach fuhr eine 21-jährige aus Belgien mit ihrem Rennrad auf der Gemeindestraße. Bei dieser handelt es sich um eine Verbindungsstraße zwischen der L 15 und der Ortslage Hasenfeld. Die Frau fuhr bergab in Richtung Hasenfeld, als sie durch eine Unebenheit der Fahrbahn plötzlich zu Fall kam. Über das Rad hinweg stürzte sie einige Meter weiter. Laut Zeugenaussagen war sie in gemäßigtem Tempo unterwegs, auch das Fahrrad wies keine erkennbaren Mängel auf. Die 21-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

