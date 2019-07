Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch am Dienstagvormittag Zeugen gesucht

Greven (ots)

An der Königstraße waren am Dienstagvormittag (02.07.2019) Einbrecher unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen, die dort in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 12.15 Uhr, insbesondere im Bereich Ostring, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Diebe waren gewaltsam in die Erdgeschosswohnung eines Reihenhauses eingestiegen. Nachdem sie ein Fenster aufgebrochen hatten, begaben sie sich in verschiedene Zimmer. Bei der Rückkehr der Bewohner, wurden diese sofort auf den Einbruch aufmerksam. Mehrere Schränke waren geöffnet und durchsucht worden. Gegenstände lagen zum Teil auf dem Boden davor. Die Täter erbeuteten aus der Wohnung verschiedene Schmuckstücke und Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

