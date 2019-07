Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, sexuelle Belästigung Zwei junge Männer gesucht

Ibbenbüren (ots)

In einem Einkaufsmarkt an der Weberstraße ist am Donnerstagabend (02.07.2019), gegen 19.00 Uhr, eine junge Frau sexuell belästigt worden. Während die Ibbenbürenerin in dem REWE-Markt ihre Einkäufe tätigte, begegneten ihr zwei junge Männer, die sie aber nicht weiter beachtete. Als sie dann vor einem Regal stand, näherten sich die beiden 17- bis 20-Jährigen und stellten sich Beide an einer Seite neben ihr. Nun deutete einer eine Schlagbewegung in Richtung Gesäß an. Führte dies aber nicht aus. Danach fasste ihr einer der Beiden ans Gesäß. Die Geschädigte erschrak und beschwerte sich bei den Beiden. Die beantworteten dies mit einem Lachen. Dadurch könnten andere Kunden auf das Duo aufmerksam geworden sein. Einer war etwa 180 cm groß, schlank, hatte eine auffallend helle Haut, einen starken Undercut-Haarschnitt und eine Narbe am Kopf. Bekleidet war er mit einem grauen T-Shirt und darüber einen schwarzen Pullover mit Nike-Aufschrift und einer schwarze Hose mit Löchern an den Knien. Er trug schwarze Schuhe. Die andere Person war ebenfalls 17 bis 20 Jahre alt, etwa 170 cm groß, hatte braune Haare und war stämmig. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose, einer dunklen Jacke und roten Turnschuhen. Er trug einen Motorradhelm -schwarz mir weißen Applikationen- bei sich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

