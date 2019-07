Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 23-Jähriger will verlorenes Handy abholen, Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Hagen (ots)

Ein 23-jähriger kroatischer Staatsangehöriger wollte gestern (30. Juni) sein Handy von der Wache der Bundespolizei in Hagen abholen. Dabei konnte auch gleich ein Haftbefehl gegen ihn vollstreckt werden.

In den gestrigen Morgenstunden wollte ein 23-jähriger Mann aus Mönchengladbach sein Handy von der Wache der Bundespolizei in Hagen abholen. Dieses wurde am Tag zuvor als Fundsache dort abgegeben. Als Bundespolizisten allerdings seine Identität überprüften stellte sich heraus, dass der 23-Jährige von der Staatsanwaltschaft in Würzburg mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Er ist im vergangenen Dezember wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe von 2.300 Euro verurteil worden, die er jedoch bislang nicht zahlte. Auch gestern konnte er der Zahlungsaufforderung nicht nachkommen. Um einer ersatzweisen Freiheitsstrafe von 115 Tagen zu entgehen, bat der 23-Jährige telefonisch einen Freund um Hilfe. Dieser machte sich zur Erleichterung des Mannes auf den Weg zur Bundespolizei und zahlte den geforderten Geldbetrag ein.

Beide verließen später gemeinsam die Wache in Hagen.

