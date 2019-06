Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: ohne Führerschein, aber mit Drogen im Blut unterwegs

Opel Astra zerkratzt

Zirkusplakate gestohlen

VW Golf gestohlen

Dillenburg (ots)

Dietzhölztal-Ewersbach: ohne Führerschein, aber mit Drogen im Blut unterwegs

Am Mittwoch (26.06.2019), um 14:10 Uhr kontrollierten Dillenburger Polizisten einen 35-jährigen Opelfahrer. In der Hüttenstraße hielten die Beamten das Auto an. Bei der Kontrolle gab der aus Ewersbach stammende Mann gab sofort an, dass er keinen Führerschein besitzt. Außerdem ergaben sich Hinweise, dass der Corsa-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenvortest bestätigte die Einnahme von Amphetamin. Der Ewersbacher musste mir zur Polizeistation. Dort nahm ein Arzt ihm Blut ab. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss. Das Auto stellten die Polizisten sicher.

Herborn: Opel Astra zerkratzt

1.000 Euro Schaden ließen Unbekannte gestern (27.06.2019) an einem Opel-Astra zurück. Zwischen 11:50 Uhr und 16:45 Uhr parkte der Autobesitzer seinen braunen Astra auf dem Pendlerparkplatz in der Friedrich-Birkendahl-Straße. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten die Unbekannten die Beifahrerseite in einer Länge von zwei Metern. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Zirkusplakate gestohlen

Irgendwann, zwischen Dienstagabend (25.06.2019) und Mittwochmorgen (26.06.2019) stahlen Unbekannte, die im Stadtgebiet hängenden Plakate, des gastierenden Zirkus. Insgesamt stahlen die Diebe 350 Stück. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Burgsolms: VW Golf gestohlen

Am gestrigen Abend (27.06.2019) war der 51-jährige Golf-Besitzer zuletzt an seinem Auto. Der VW parkte in der Luisenstraße in Höhe der Hausnummer 25. Als der Solmser heute Morgen um 05.50 Uhr zu seinem Auto gehen wollte, bemerkte er, dass unbekannte Diebe, im Laufe der vergangenen Nacht, den schwarzen Golf stahlen. Der Schaden wird mit 2.200 Euro beziffert. Hinweise zu den Autodieben erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

