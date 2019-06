Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: hoher Schaden nach Unfall

Reifen platt gestochen

Busscheibe beschädigt

Dieseldiebe am Werk

5 Raummeter Holz brennen

Mountainbike gestohlen

Dillenburg (ots)

Driedorf: B255, hoher Schaden nach Unfall

Gestern Abend (26.06.2019), um 19:30 Uhr fuhr eine 59-jährige Ford-Focus-Fahrerin auf der Bundesstraße 255 von Herborn in Richtung Rennerod. Aus bisher unbekannten Gründen verlor sie bei der Anfahrt zum Kreisverkehr in Höhe Driedorf die Kontrolle über ihren roten Focus. Sie fuhr geradewegs über den Kreisverkehr. Das Auto verlor auf der Böschung des Kreisels den Bodenkontakt und kam erst auf der gegenüberliegenden Seite wieder auf der Fahrbahn auf. Der Ford geriet nach rechts von der Straße ab und landete in einem Gebüsch. Die aus Alpenrod (Westerwaldkreis) stammende Fahrerin verletzte sich leicht. Sie begab sich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unfallschaden wird mit 25.000 Euro beziffert.

Mittenaar-Bicken: Reifen platt gestochen

Unbekannte machten sich am Mittwoch (26.06.2019) an einem gelben VW Caddy zu schaffen. Der VW parkte zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr in der Straße "Burggasse". In diesem Zeitraum stachen die Unbekannten den Reifen vorne rechts platt und hinterließen einen Schaden von 50 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn-Seelbach: Busscheibe beschädigt

Bereits zum dritten Mal beschädigten Unbekannte einen Linienbus. Am Dienstag (25.06.2019), um 08:10 Uhr hörte die Busfahrerin einen lauten Schlag. Sie hielt den Omnibus auf der Bundesstraße 255 an und stellte eine zerbrochene Seitenscheibe fest. Wie die Scheibe zerborste, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Fahrerin entschloss sich, die Scheibe komplett aus dem Bus zu entfernen, um eine Verletzungsgefahr der Fahrgäste auszuschließen. Der Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Die Herborner Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat am vergangenen Dienstag in der Buslinie 503 aus Herborn-Seelbach in Richtung Herborn gesessen oder hat den Vorfall mitbekommen? Insbesondere werden ein Mann und eine Frau, die an dem beschädigten Fenster saßen, gebeten, sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Herborn-Hörbach: Dieseldiebe am Werk

Im Laufe der vergangenen Nacht (27.06.2019) brachen Unbekannte den Tank einer "Auf der Weih" abgestellten Sattelzugmaschine auf. Aus dem Tank pumpten die Diebe das Diesel ab. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Herborner Polizei ermittelt. Wer hat Personen gesehen, die sich an dem grünen Mercedes Actos zu schaffen machten? Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Lahnau-Waldgirmes: 5 Raummeter Holz brennen

In der Nacht zu Mittwoch (26.06.2019), zwischen 00:00 Uhr und 01:30 Uhr setzte ein Unbekannter zum Trocknen aufgesetztes Holz in Brand. Ein aufmerksamer Zeuge meldete den Feuerschein in der Feldgemarkung bei der Rettungsleitstelle. Die sofort ausgerückte Feuerwehr erreichte die Brandstelle über die Verlängerung "Am Weinberg" schnell und löschte das Feuer vollständig ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 475 Euro. Die Wetzlarer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Feldgemarkung hinter der Straße "Am Weinberg" beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Mountainbike gestohlen

Der 44-jährige Fahrradbesitzer parkte sein Mountainbike am Mittwoch (26.06.2019) auf einem Firmengeländer in der Falkenstraße. Unbekannte stahlen das, mit einem Bügelschloss angekettete Fahrrad zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr. Wer kann Hinweise zum Verbleib des 2.500 Euro teuren Rads der Marke Bergamont geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

