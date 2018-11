POL-PDLD: Flemlingen - Glück gehabt

Flemlingen (ots) - Ein 18-jähriger Autofahrer verlor gestern Morgen (27.11.2018, 06.19 Uhr) auf der L 512 zwischen Hainfeld und Flemlingen infolge regennasser Fahrbahn und unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in einer Rechtskurve an die Schutzplanke der Gegenfahrbahn. Der Fahrer blieb Gott sei Dank unverletzt - an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Auf den jungen Fahrer kommen ein Bußgeld von 145.- Euro sowie ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei zu.

