POL-PDLD: Oberschlettenbach: Carport und Fahrzeuge niedergebrannt

Oberschlettenbach (ots) - In der Nacht auf Dienstag kam es kurz nach 02.00 Uhr in der Glimbornstraße von Oberschlettenbach zu einer Brandentwicklung, wobei ein Carport mitsamt einem darin abgestellten Pkw Citroen und einem Wohnwagen niederbrannten und völlig zerstört wurden. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Rettungskräfte über einen Brand informiert. Eintreffende Rettungskräfte trafen vor dem betroffenen Anwesen auf die Bewohnerin, welche sich vor das Gebäude gerettet hatte. Das Wohngebäude selbst blieb unversehrt. Die Schadenssumme wird nach ersten Schätzungen auf ca. 30.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen nach der Braundursache dauern noch an. Neben verschiedenen Feuerwehreinheiten aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern war auch die Feuerwehr aus Busenberg im Einsatz, insgesamt waren neben der Polizei und DRK knapp 40 Brandbekämpfer vor Ort, welche gegen 03.30 Uhr das Feuer gelöscht hatten.

