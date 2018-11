Billigheim-Ingenheimn (ots) - Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am 26.11.18, gegen 19.50 Uhr mit ihrem Pkw die B38 aus Richtung Bad Bergzabern. Durch nicht angepasste Geschwindigkeit und Ablenkung durch die Bedienung ihres Mobiltelefons kam sie in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben einem Leitpfosten und einer Warnbake traf sie einen am rechten Fahrbahnrand stehenden, morschen Baum. Nach der Kollision überschlug sich das Fahrzeug und kam wieder auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die Pkw-Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. An ihrem Pkw entstand Totalschaden. Dieser wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert.

