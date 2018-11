Landau (ots) - Am 26.11.2018 gab ein 50-jähriger Mann eine Geldbörse mit 1040EUR Bargeld bei der Landauer Polizei ab. Die Geldbörse mit dem Bargeld fand er in Landau in der Johannes-Kopp-Straße. Anhand anderer Dokumente in der Geldbörse konnte der Verlierer ermittelt werden.

