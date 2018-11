POL-PDLD: Lustadt: Schulwegüberwachung Grundschule

Lustadt (ots) - Am Montagmorgen zwischen 7.30 und 8.15 Uhr wurden Verkehrskontrollen vor der Grundschule in Lustadt durchgeführt. In drei Fällen wurden Kinder nicht angeschnallt mit dem Auto zur Schule gebracht. Darüber hinaus mussten zwei Erwachsene verwarnt werden, weil sie ebenfalls keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten.

Rückfragen bitte an:

Eva Eichenlaub

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274/958-120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell