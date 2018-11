POL-PDLD: Edenkoben - Autofahrer flüchtet

Edenkoben (ots) - Die Polizei Edenkoben sucht den Fahrer eines gelben Fahrzeugs, der gestern Mittag (26.11.2018, 15 Uhr) in der Rappenstraße an den Stoßfänger eines geparkten, schwarzen BMW´s fuhr, diese beschädigte und sich anschließend aus dem Staub machte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

