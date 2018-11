POL-PDLD: Edenkoben - Einbrecher steigen in Tabakshop

Edenkoben (ots) - Unbekannte Täter stiegen in der Nacht zum Montag (TZ: 26.11.2018, zwischen 00.40 Uhr und 2 Uhr) über das Dach in einen Tabakshop in der Luitpoldstraße ein und entwendeten mehrere Tabakwaren. Durch den gewaltsamen Einstieg entstand am Dach ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen oder Hinweisgeber, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

