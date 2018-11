POL-PDLD: Großfischlingen - Tageswohnungseinbruch

Großfischlingen (ots) - Unbekannte hebelten am Samstagvormittag (25.11.2018 zwischen 11 Uhr und 12 Uhr) in der Gartenstraße eine abgeschlossene Gartentür auf und verschafften sich so Zutritt auf das Grundstück. Von dort aus gingen die Täter gezielt die Kellertür des Wohnanwesens an und brachen diese auf. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nichts entwendet. Den durch die Täter verursachten Sachschaden dürfte bei ca. 1000 Euro liegen. Zeugen oder Hinweisgeber, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

