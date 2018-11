POL-PDLD: Germersheim/Bellheim: Geschwindigkeitskontrollen bei Tempo 30

Germersheim/Bellheim (ots) - Zehn Fahrzeugführer mussten am Montagmorgen zwischen 9.30 und 10.40 Uhr Am alten Hafen in Germersheim bei Kontrollen wegen überhöhter Geschwindigkeit verwarnt werden. Der "Spitzenreiter" wurde bei erlaubten 30 Stundenkilometern mit 52 km/h gemessen. Außerdem waren zwei weitere Fahrzeugführer nicht angegurtet. Bei einem Fahrzeug wurde zudem festgestellt, dass die Fahrtrichtungsanzeiger dauerhaft leuchteten. Die sogenannten "US-Standlichter" ziehen ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach sich, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt.

Bei einer weiteren Geschwindigkeitsmessung zwischen 11.40 und 12.35 Uhr in der 30er-Zone in der Postgrabenstraße in Bellheim waren fünf Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Auch hier wurde der Schnellste mit 52 km/h gemessen. Zwei weitere Fahrzeugführer waren nicht angegurtet.

