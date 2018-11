Landau (ots) - Am 26.11.2018, gegen 08.40 Uhr, befuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin die Johannes-Kopp-Straße in Landau. In Höhe Haus Nr. 2 streifte sie beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Sie hielt bei nächster Gelegenheit an und konnte im Augenwinkel beobachten, als eine Frau eilig an den geschädigten Pkw ging, Einstieg und davonfuhr bevor die Verursacherin Kontakt mit ihr aufnehmen konnte. Hinweise auf das Kennzeichen oder Pkw-Marke konnte die Verursacherin nicht geben. Ebenso ist die Höhe des entstandenen Schadens am geschädigten Pkw nicht bekannt. Die geschädigte Pkw-Fahrerin wird gebeten sich mit der Polizei unter Tel. Nr. 06341/287-0 in Verbindung zu setzen.

