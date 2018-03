POL-PPRP: 9-Jährige durch Hundebiss verletzt

Ludwigshafen (ots) - Das 9-jährige Mädchen befand sich am 01.03.2018 gegen 13:15 Uhr in der Krügerstraße auf dem Heimweg, als ihr plötzlich von hinten ein kleiner Hund mit hellbraunem, glattem Fell in den Oberschenkel biss. Die Hundebesitzerin kümmerte sich jedoch nicht um das Mädchen. Sie wurde beschrieben als ältere Dame mit grauen/helleren Haaren und rotem Stirnband.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

