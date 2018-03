POL-PPRP: Ladendieb gestellt

Ludwigshafen (ots) - Am 28.02.2018 um 17:35 Uhr wurde in einem Bekleidungsgeschäft in der Rheingalerie durch eine Ladendetektivin ein 25-jähriger Mann wiedererkannt, der bereits zwei Wochen zuvor in diesem Geschäft dabei ertappt wurde, als er Kleidung zum Diebstahl in einer Umkleidekabine bereit gelegt hatte. Bei einer Nachschau konnte die Detektivin in einer Umkleidekabine wieder bereitgelegtes Diebesgut auffinden und den Dieb anschließend dabei beobachten, wie er Diebstahlssicherungen entfernte und die Ware in einer Einkaufstüte verstaute. Die Detektivin verständigte daraufhin die Polizei. Das Diebesgut hatte einen Wert von 880 Euro. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

