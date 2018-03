POL-PPRP: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz - Nachtrag zum Dachstuhlbrand

Heßheim (ots) - Pressemeldung vom 26.02.2018: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/3877799

Nach einem Dachstuhlbrand in der Flomersheimer Straße am 26.02.2018 wurde der Brandort am 01.03.2018 mit einem Brandsachverständigen des Landeskriminalamtes begangen. Der Gutachter hat einen technischen Defekt als Brandursache mit hoher wahrscheinlich ausgeschlossen. Ferner fanden sich keine Hinweise für den Einsatz eines Brandbeschleunigers. Die Ermittlungen dauern an.

