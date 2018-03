POL-PPRP: Wohnungseinbruch

Ludwigshafen (ots) - Derzeit unbekannte Täter drangen am 01.03.2018 zwischen 07:30 Uhr und 17:30 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Zweiparteienhauses in der Friedensstraße ein, in dem sie sich gewaltsam Zutritt über die Kellertür und die Wohnungsabschlusstür verschafften. Aus der Wohnung wurden 50 Euro Bargeld entwendet. Weiterhin entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

