POL-PDLD: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und der Stadt Landau zum Thomas-Nast-Nikolausmarkt

Landau (ots) - Aus Sicht der Stadt als Veranstalterin und der Polizei Landau wird dem am Donnerstag beginnenden Thomas-Nast-Nikolausmarkt eine besondere Bedeutung beigemessen. Damit die Veranstaltung auch in diesem Jahr ein Ort der Begegnung für viele Bürgerinnen und Bürger in der Adventszeit sein kann, wurde das Sicherheitskonzept im Vergleich zum Vorjahr der aktuellen Sicherheitslage angepasst. Neben sichtbarer Präsenz von uniformierter Polizei mit gemeinsamen Streifen des kommunalen Vollzugsdienstes werden auch zivile Kräfte den Markt zu den Öffnungszeiten bestreifen. Neu in das Sicherheitskonzept aufgenommen wurde die polizeiliche Videoüberwachung, während auf das Aufstellen von Betonpollern verzichtet wurde. Den Sicherheitsbehörden liegen aktuell keine Erkenntnisse vor, aus denen sich eine konkrete Gefährdung für die Veranstaltung ableiten lässt. Für einen friedlichen und stimmungsvollen Verlauf des Thomas-Nast-Nikolausmarktes in Landau können auch die Besucherinnen und Besucher beitragen. Die allgemeinen Hinweise wie - Hand- und Umhängetaschen dicht am Körper tragen - Im Gedränge auf seine Wertsachen achten und - eine allgemeine Aufmerksamkeit auf sich und seine Mitmenschen sind Grundlage für ein sicheres und friedliches Miteinander. Einen heiteren und unbeschwerten Aufenthalt wünschen Stadt und Polizei Landau beim diesjährigen Thomas-Nast-Nikolausmarkt auf dem Landauer Rathausplatz.

