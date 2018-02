FW-RE: Brennendes Kleingebäude an der Trabrennbahn - eine verletzte Einsatzkraft

Recklinghausen (ots) - Zu einer leider alt bekannten Adresse wurde die Feuerwehr Recklinghausen am Wochenende wiederholt alarmiert. Am frühen Sonntagmittag (25.02.2018) kam es auf dem Gelände der ehemaligen Trabrennbahn in Recklinghausen zu einem Brand. Eine Einsatzkraft der Feuerwehr Recklinghausen wurde hierbei leicht verletzt.

Um 11.08 Uhr lief der Alarm bei der Feuerwehr Recklinghausen auf. Umgehend alarmierte die Leitstelle die Löschzüge Feuer- und Rettungswache, Ost sowie den Rettungsdienst.

Vor Ort brannte ein Kleingebäude auf dem weitläufigen Gelände und wurde durch die Einsatzkräfte mittels mehrerer Rohe abgelöscht. Während der Löscharbeiten verletzte sich ein männlicher Feuerwehrangehöriger des hauptamtlichen Löschzug Feuer- und Rettungswache infolge eines Sturzes und wurde nach einer ersten Untersuchung vor Ort in ein Krankenhaus transportiert.

Die Löscharbeiten dauern zur Zeit noch an, werden aber in Kürze beendet sein. Für die Dauer des Einsatzes übernahm der Löschzug Speckhorn den Grundschutz für das weitere Stadtgebiet.

Im Einsatz befanden sich circa 20 Einsatzkräfte. Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens kann die Feuerwehr keine Aussage treffen und verweist auf die polizeilichen Auskünfte.

Bereits in den letzten Jahren wurde die Feuerwehr Recklinghausen zu diversen Einsätzen auf das großräumige Gelände der ehemaligen Trabrennbahn im Stadtteil Hillerheide gerufen.

