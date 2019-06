Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Heuballen brennen

Fenster hält Einbruchsversuch stand

in Schutzplanke gekracht

Dillenburg (ots)

Dietzhölztal-Ewersbach: Heuballen brennen

Gestern Abend (25.06.2019) gegen 22:55 Uhr alarmierten aufmerksame Zeugen die Feuerwehr. Auf einem Feld an der Landesstraße 3043 unterhalb des Aldi-Einkaufsmarktes standen zwei Heuballen in Vollbrand. Die freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer. Derzeit gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Der entstandene Schaden wird mit 40 Euro beziffert. Die Polizei Dillenburg sucht Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich zwischen dem Einkaufsmarkt und der L3043 oder im Bereich des Radwegs beobachtet? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Driedorf-Roth: Fenster hält Einbruchsversuch stand

Unbekannte machten sich am vergangenen Wochenende an einer Firma in der Bahnhofstraße zu schaffen. Zwischen Freitag (21.06.2019) und Dienstag (26.06.2019) versuchten die Diebe ein Fenster an der rückwärtigen Firmenseite an mehreren Stellen aufzubrechen. Das Fenster hielt dem Einbruchsversuch stand. Der hinterlassene Schaden beläuft sich auf 150 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Sinn-A45: in Schutzplanke gekracht

Gestern (25.06.2019), um 18:50 Uhr krachte eine 42-jährige BMW-Fahrerin in die linke Schutzplanke der Autobahn in Höhe Sinn. Sie fuhr aus Richtung Dortmund kommend in Richtung Hanau, als sie nach links von der Fahrbahn abkam. Die komplette linke Seite des blauen 1-er wurde bei dem Unfall beschädigt. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Wetzlar- Mercedes aufgebrochen

Insgesamt 750 Euro Schaden ließen Unbekannte am Dienstag (25.06.2019) zwischen 17:45 und 20:15 Uhr an einem grauen Mercedes-Benz zurück. Der B200 stand auf dem Parkplatz vor den Tennisplätzen "Im Bodenfeld". Zunächst zerbrachen die Diebe die hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite. Sie griffen in das Fahrzeug und stahlen eine Handtasche mit Inhalt. Neben Bargeld, befanden sich mehrere Ausweisdokumente und das Mobiltelefon in der Tasche. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

