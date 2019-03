Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Mainz (ots)

Am gestrigen Dienstag, 19.03.2019, befährt gegen 20:30 Uhr eine 30-jährige Mainzerin mit ihrem PKW die Langenbeckstraße, von der sie in Richtung Philippsschanze abbiegen möchte. Hierbei übersieht sie eine bevorrechtigte, querende Fußgängerin, mit der sie kollidiert.

Die 29-jährige Fußgängerin wird dabei schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unbekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

