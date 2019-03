Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Falscher "Oberkommissar Weber" unterwegs

Mainz (ots)

Am Montagabend, 18.03.2019, erhalten zwischen 20:00 und 21:00 Uhr zwei 73- bzw. 80-Jährige Mainzer einen Anruf eines "Oberkommissars Weber". Dieser gibt an, es wären in der Nähe "rumänische Einbrecher" festgenommen worden. Man fragt, ob der Senior bzw. die Seniorin verdächtigte Wahrnehmungen in der Nachbarschaft gemacht hätten und bietet an, bestimmte Wertgegenstände "in Obhut" nehmen zu können. Beide Geschädigten kennen die Masche der falschen Polizeibeamten bereits und beenden sofort das Gespräch. In beiden Fällen wurde mit unterdrückter Nummer angerufen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

