Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Mainz-Altstadt (ots)

Dienstag, 19.02.2019, 19:50 bis 19:55 Uhr

Am Dienstagabend kommt es an der Bushaltestelle Am Höfchen zur Körperverletzung zum Nachteil von zwei Männern. Die beiden Geschädigten im Alter von 65 und 74 Jahren stehen an der Bushaltestelle. Plötzlich wird der 74-Jährige von einem ihm unbekannten Mann geschubst, so dass er zu Boden fällt. Den 65-Jährigen schlägt er mit der Faust ins Gesicht. Die beiden Geschädigten geben an, dass sich zum Tatzeitpunkt viele Personen an der Bushaltestelle befinden. Wer hat etwas gesehen und kann Hinweise geben? Der Vorfall wurde erst im Laufe dieser Woche der Polizei gemeldet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell