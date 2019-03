Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Ladendiebstahl durch Jugendliche

Mainz (ots)

Am gestrigen Montag, 18.03.2019, kann gegen 18:20 Uhr der Ladendetektiv eines Drogeriegeschäftes in der Schusterstraße drei 15, 17 und 20 Jahre alten Jugendlichen dabei beobachten, wie sie sich Kosmetikartikel in die Jackentaschen stecken.

Anschließend bezahlen sie lediglich die ebenfalls mitgenommenen Getränke an der Kasse. Im Ausgangsbereich kann der Ladendetektiv die drei ansprechen und stellen.

Gegen alle drei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. Die zwei Minderjährigen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

