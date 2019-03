Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Angriff mit Messer auf Verkehrsteilnehmer

Mainz - Innenstadt (ots)

Gegen 17:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Große Bleiche / Flachsmarktstraße aus bisher ungeklärter Ursache zum Streit zwischen einem 25-jährigen Fußgänger und einem 23-jährigen Motorradfahrer. Im weiteren Verlauf zog der Fußgänger ein Messer und versuchte den Motorradfahrer zu attackieren. Als dies nicht gelang, griff er einen am Streit unbeteiligten 35-jährigen Fahrradfahrer an. Der Beschuldigte konnte von Passanten überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Verletzt wurde niemand, die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell