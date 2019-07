Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Kennzeichendiebstahl

Bislang unbekannte Täter entwendeten am 21. Juli 2019, in der Zeit von 05.00 Uhr bis 11.30 Uhr, die amtlichen Kennzeichen VEC-LF 46 eines Ford Transit, der an der Ihlendorfer Straße auf dem Festplatz des dort stattfindenden Schützenfestes geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Bakum - Schwerer Verkehrsunfall

Am 21. Juli 2019 bog ein 57-jähriger Visbeker gegen 14.49 Uhr mit seinem Motorrad von der Vechtaer Straße nach links in die Bakumer Straße ab. Im dortigen Einmündungsbereich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Vechta - Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger

Am 21. Juli 2019 befuhr ein 76-jähriger Vechtaer gegen 19.26 Uhr mit seinem Pkw Ford die Lange Straße und wollte von dort in den Bomhofer Weg einbiegen. Wenige Meter hinter der Kreuzung fuhr ein 14-jähriger Vechtaer von einem Grundstück auf die Fahrbahn. Dies übersah der 76-Jährige, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 14-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Angaben zu möglichen Sachschäden liegen derzeit nicht vor.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 22. Juli 2019 beabsichtigte eine Polizeistreife gegen 00.55 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Falkenweg den männlichen Fahrer eines Seat Ibizas zu kontrollieren. Der Fahrer wollte sich offensichtlich nicht kontrollieren lassen, denn er flüchtete in Richtung Stoppelmarkt. Dabei überfuhr er ohne eingeschaltetes Licht mehrere rote Ampelanlagen. Mit überhöhter Geschwindigkeit kam er schließlich in einer Linkskurve der Straße Holzhausen, in Höhe des Bahnübergangs beim Wasserwerk, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er zwei Bäume und beschädigte die Berme. An dem nicht zugelassenen Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer flüchtete fußläufig. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber der Bundespolizei eingesetzt war, führte zunächst nicht zum Erfolg. Allerdings erhielt die Polizei wenig später durch aufmerksame Mitarbeiter eines Krankenhauses die Information, dass dort eine männliche Person mit unfalltypischen Verletzungen vorstellig geworden sei. Die Person war jedoch derart stark verletzt, dass bislang keine Befragung möglich war. Aufgrund der Personenbeschreibung ist jedoch davon auszugehen, dass es sich hierbei um den gesuchten Pkw-Fahrer handelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell