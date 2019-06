Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Weidezeltabdeckung gestohlen

Medard (Kreis Kusel) (ots)

Auf einer abgelegenen Koppel an einem Feldweg in der Gemarkung Medard wurde an einem der vergangenen Tage eine Weidezeltabdeckung gestohlen. Die Abdeckung war mit Kabelbindern gesichert. Der Wert der entwendeten Abdeckung beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382/9110 zu melden.

