Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrraddiebstahl aus Hof

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich drei unbekannte jugendliche Täter Zutritt zum verschlossenen Hof eines Wohnanwesens in der Friedhofstraße und entwendeten daraus ein rot-blaues Mountain-Bike der Marke Cube. Der Geschädigte wurde vom Bellen seines Hundes wach und sah die drei jugendlichen Täter in Richtung Bergstraße flüchten, zwei zu Fuß einer auf seinem Fahrrad. Nach seinen Angaben seien diese 14 bis 16 Jahre alt, zwischen 165 und 175 cm groß, hatten dunkle Haare und seien dunkel gekleidet gewesen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



