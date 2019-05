Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrüche in der Osnabrücker Altstadt

Osnabrück (ots)

In der Bierstraße trieben in der Nacht zu Freitag Einbrecher ihr Unwesen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 20 Uhr (Donnerstag) und 08.50 Uhr (Freitag) gewaltsam Zutritt zu einem Wohn- und Geschäftshaus und entwendeten aus dem Verkaufsraum eines Bettenfachgeschäftes Bargeld. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Zeit von 19 Uhr (Donnerstag) bis 10 Uhr (Freitag). Unbekannte drangen in ein Bekleidungsgeschäft ein und nahmen Bargeld und Schmuck mit. Erfolglos blieb hingegen ein Einbruchsversuch in einen Antiquitätenhandel. Die Täter scheiterten, als sie zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen die Tür aufhebeln wollten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Osnabrück, Telefon 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell