Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Insgesamt sieben verletzte Menschen bei zwei Unfällen

Essen (ots)

45472 MH-Heißen/ 45475 MH-Broich: Zu insgesamt sieben verletzten Menschen kam es bei zwei Unfällen im Stadtgebiet von Mülheim am Freitag und Samstag (29./30.03.2019)

Am Freitagabend (29.03.2019, gegen 20 Uhr) verlor ein 17 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrades auf der Bergstraße in Fahrtrichtung Weseler Straße die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte mit seinem Sozius zu Boden. Dabei erlitt der Fahrer leichte und der ebenfalls 17-jährige Beifahrer schwere Verletzungen. Beide Jugendlichen mussten zur Behandlung mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden.

Einen Tag später, am Samstagnachmittag (30.03.2019, gegen 14:20 Uhr) kam es zu einem weiteren Unfall mit Verletzten an der Kreuzung An der Seilfahrt/ Heinrich-Lemberg-Straße in Heißen. Die 26-jährige Fahrerin eines grauen Opel Corsa fuhr auf der Heinrich-Lemberg-Straße in Richtung Kruppstraße. Sie habe nach eigenen Angaben nach links auf die Straße An der Seilfahrt abbiegen wollen, als es zu dem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden grauen Opel Zafira kam. Dessen 25 Jahre alter Fahrer erklärte auf der Heinrich-Lemberg-Straße in Richtung Hingbergstraße unterwegs gewesen zu sein. Im Einmündungsbereich sei es dann zur Kollision gekommen. Die Fahrerin des Corsa, ihre Beifahrerin und drei Insassen des Zafira mussten mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Das zuständige Verkehrskommissariat ermittelt in beiden Sachverhalten die Unfallursache und den Unfallhergang. /TaRe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell