Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fahrräder im Stadtteil Fledder gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Mittwochabend (18 Uhr) und Freitagabend (22 Uhr) ein E-Bike des Herstellers Cube, Modell Kathmandu Hybrid Pro. Das 28-Zoll-Herrenrad stand an der Ecke Narupstraße/Karmannstraße auf einem Firmengelände, als sich die Diebe an den Schlössern zu schaffen machten und das schwarz-grüne Rad mitnahmen. Ein weiterer Diebstahl in der Karmannstraße ereignete sich am Donnerstag zwischen 13.30 und 21.30 Uhr. Der oder die Täter erbeuteten ein schwarzes 28-Zoll-Trekkingrad der Marke Rose, Modell STB 15 Pro DX Multicross 2000. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen oder dem Verbleib der Räder geben können, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115.

