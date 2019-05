Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Einbruch in Oesede

Georgsmarienhütte (ots)

In der Straße Am Breenbach drangen Unbekannte am Donnerstag in ein Einfamilienhaus ein. Der oder die Täter hebelten zwischen 06.30 und 12.30 Uhr eine Terrassentür auf und verschafften sich dadurch Zutritt zum Inneren des Hauses. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und stahlen unter anderem elektronische Geräte und Schmuck. Das Diebesgut dürften die Einbrecher mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05401/879500 entgegengenommen.

