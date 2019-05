Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - "Parkplatzrempler"

Osnabrück (ots)

Auf dem Parkplatz eines Sportclubs an der Hiärm-Grupe-Straße, beschädigte ein Autofahrer am Freitagmorgen (zwischen 09.30 und 10.30 Uhr) einen weißen VW Passat. Der Unbekannte stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw und entfernte sich anschließend, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Die Polizei in Osnabrück ist an Hinweisen interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegen.

