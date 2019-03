Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Graffiti-Sprayer in Herlinghausen unterwegs

Warburg (ots)

In Warburg-Herlinghausen waren in den vergangenen Tagen unbekannte Graffiti-Sprayer unterwegs, die Gebäudewände und Gegenstände mit silbergrauem Sprühlack besprühten. Drei Fälle sind bislang bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden. Beschädigt wurde die Dorfhalle in der Straße "Hinter den Gärten" in der Zeit zwischen Mittwoch, 6. März, nach 12 Uhr bis Donnerstag, 7. März, um 9 Uhr. Weiterhin wurde ein Anhänger besprüht, der ebenfalls in der Straße "Hinter den Gärten" abgestellt war. Diese Tat lässt sich eingrenzen auf die Zeit zwischen Montag, 4. März, 12 Uhr, bis Dienstag, 5. März, um 9 Uhr. Bereits in der Nacht von Sonntag, 3. März, auf Montag, 4. März, wurden Gebäudewände des Kirchberghofes mit Farbe besprüht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 1.500 Euro geschätzt. Um Hinweise bittet die Polizei in Warburg unter 05641/7880-0. /nig

