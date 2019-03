Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Diebe in Umkleidekabinen

Brakel (ots)

Unbekannte Täter entwendeten aus zwei unverschlossenen Umkleidekabinen einer Turnhalle am Bahndamm in Brakel unter anderem zwei Handys und Kopfhörer in einem Gesamtwert im dreistelligen Euro-Bereich. Die Tat hat sich am Mittwoch, 6. März, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 12.15 Uhr ereignet. Um Hinweise bittet die Polizei in Höxter unter 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell