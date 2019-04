Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehr Bremerhaven veranstaltet Bewerberinformationsabend

Bremerhaven (ots)

Zum 01.04.2020 sucht die Feuerwehr Bremerhaven neue Brandmeisteranwärter (m/w/d). Interessierte bekommen am Dienstag, den 23.04.2019 die Gelegenheit sich über das Berufsbild Feuerwehr und die Ausbildung bei der Feuerwehr Bremerhaven zu informieren. Die Informationsveranstaltung findet in den Räumlichkeiten der Zentralen Feuerwache statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnehmenden treffen sich um 17.00 Uhr am Haupteingang der Zentralen Feuerwache. Der Bewerbungsschluss für den Ausbildungsbeginn 2020 ist der 03.05.2019. Informationen zu der Stellenausschreibung befinden sich unter: www.stellen.bremerhaven.de

Kürzel: JUN/ZIM



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Bremerhaven



einsatzbezogene Pressearbeit:

Einsatzleitdienst

Telefon: +49 (0) 471 - 95897 0 (24/7)



allgemeine Presseanfragen:

Sprecher der Feuerwehr

Stefan Zimdars

Telefon: +49 (0) 471 - 590 1246

E-Mail: stefan.zimdars@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell