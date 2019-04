Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: PKW brennt in Garage

Ein in einer Garage abgestellter PKW hat im Frontbereich in voller Ausdehnung gebrannt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden gegen 21 Uhr zu einem PKW Brand in die Bielefelder Straße alarmiert. Beim Objekt handelt es sich um drei nebeneinander stehende Fertiggaragen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde ein großflächiges Übergreifen auf die Garagen verhindert. Über die Brandursache und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. Insgesamt waren 10 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven und die Polizei am Einsatz beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell