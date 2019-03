Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (169/2019) Zwei Polizisten bei Widerstand verletzt

Göttingen (ots)

Göttingen, Weender Straße Sonntag, 03. März 2019, gegen 06.30 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Am Sonntagmorgen (03.03.19) sind zwei Polizisten bei einem Widerstand verletzt worden.

Gegen 06.30 Uhr stand ein Streifenwagen am Fahrbahnrand in der Weender Straße. Als eine Personengruppe diesen passieren wollte, trat ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Göttingen an den Streifenwagen heran und klopfte an die Scheibe der Fahrertür. Vermutlich durch seinen Alkoholkonsum beflügelt, wollte der junge Mann eine allgemeine Verkehrskontrolle bei den Polizeibeamten durchführen und leuchtete dem Fahrer des Streifenwagens mit einer extrem hellen Taschenlampe in die Augen. Auch mehrfachen Aufforderungen, dies zu unterlassen, kam der 25-Jährige nicht nach.

Bei der anschließenden Personalienüberprüfung wurde die Personengruppe immer unkooperativer und verbal aggressiver, sodass weitere Polizeibeamte zur Unterstützung hinzugezogen wurden. Nach ersten Informationen setzten sich die Personen körperlich gegen die vorgesehen polizeilichen Maßnahmen zur Wehr. Dabei soll ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Göttingen einem Polizisten eine volle PET-Flasche ins Gesicht geworfen haben.

Die eingesetzten Polizisten erlitten hierbei leichte Verletzungen. Gegen die renitenten 25 und 27 Jahre alten jungen Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen u.a. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der Jüngere der beiden Männer wurde in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,47 Promille.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der Telefonnummer 0551/491-2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell