Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (167/2019) Einbruch in Wohnhaus in Walkenried - Unbekannte erbeuten hochwertigen Schmuck in noch unbekannter Höhe

Göttingen (ots)

Walkenried (Landkreis Göttingen), Bleicheroder Straße Freitag, 01. März 2019, in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 20.00 Uhr

WALKENRIED (mb) - Durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentür sind am Freitag (01.03.19) unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Walkenried eingedrungen.

Die Eindringlinge nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner und durchsuchten das Haus in der Bleicheroder Straße nach geeignetem Diebesgut. Ersten Informationen zufolge wurde hochwertiger Schmuck gestohlen. Eine genaue Schadensaufstellung liegt der Polizei noch nicht vor.

Von den Dieben fehlt bislang jede Spur.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Lauterberg unter der Telefonnummer 05524/963-0 zu melden.

