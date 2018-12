POL-PDPS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 01.12.2018; Zweibrücken/20.000.- Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots) - Am Freitag, 30.11.2018, 16.30 Uhr befuhr ein 27-jähriger Toyota-Fahrer die BAB 8 aus Pirmasens kommend in Fahrtrichtung Zweibrücken. Kurz vor der Anschlussstelle Contwig geriet der PKW auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000.- Euro.

