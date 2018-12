POL-PDPS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 01.12.2018; Zweibrücken/Brand in Industriebetrieb

Zweibrücken (ots) - 40.000.- Euro Sachschaden entstanden am Freitagmorgen, 30.11.2018, in einem Fertigungsbetrieb der Firma John Deere in der Homburger Straße als es dort zu einem Schwelbrand in der Absauganlage kam. Es wurden zwischenzeitlich 120 Mitarbeiter evakuiert. Die Freiwillige Feuerwehr Zweibrücken war mit 45 Einsatzkräften vor Ort. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

