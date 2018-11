POL-PDPS: Veränderungen am Auspuff - Betriebserlaubnis erloschen

Pirmasens (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend, gegen 23:00 Uhr, fiel ein getunter VW-Golf in der Zweibrücker Straße auf. Die Beamten entdeckten beim genaueren Hinschauen Manipulationen an der Abgasanlage, so dass das Motorengeräusch viel lauter zu vernehmen war. Auch waren die vorderen Blinkerleuchten auf Dauerbetrieb codiert. Dem Fahrer und Halter wurde auferlegt nicht mehr zu fahren bis die illegalen Veränderungen beseitigt sind. Weiter droht ihm ein Bußgeldverfahren.

