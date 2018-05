POL-DN: Unfallflucht aufgeklärt

Düren (ots) - Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei Düren am Dienstagabend den Verursacher eines Verkehrsunfalls ausfindig machen. Dessen Führerschein wurde sichergestellt, außerdem musste er eine Blutprobe angeben.

Kurz nach 21:00 Uhr befuhr ein Pkw den Kreisverkehr am Mirweilerweg in Gürzenich, hielt in diesem kurzzeitig auf der Fahrbahn an und setzte dann seine Fahrt fort. Hierbei überfuhr er teilweise die Mittelinsel und touchierte dabei das darauf stehende Verkehrszeichen. Doch anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Mariaweiler fort. Kurze Zeit später kehrte er jedoch zurück und bog in die Dr.-Christian-Seybold-Straße ein.

Ein Zeuge hatte den Unfall und das Verhalten des Autofahrers beobachtet, sich das Kennzeichen gemerkt und die Polizei informiert. Diese suchte sowohl die Unfallstelle als auch die Adresse des Fahrzeughalters auf, konnte zunächst aber weder Fahrer noch Auto antreffen. Mit ein wenig Geduld gelang es den Beamten im Laufe des Abends, den Unfallflüchtigen doch noch ausfindig zu machen: eine gute Stunde nach dem Geschehen kam der Gesuchte nach Hause und wurde vor seinem Haus von der Polizei erwartet. An seinem Auto waren deutlich frische Unfallschäden erkennbar.

Der 40-Jährige machte keine Angaben zu der ihm vorgeworfenen Straftat. Er führte allerdings freiwillig einen Alkoholtest durch, dessen Ergebnis bei 1,5 Promille lag. Der Dürener wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Sein Führerschein wurde sichergestellt und das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihm bis auf weiteres untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

